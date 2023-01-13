Публицист Никифорова: США могут стать жертвой госпереворота из-за Украины уже в 2024 году

Соединенные Штаты в обозримом будущем рискуют столкнуться с государственным переворотом, движущей силой которого станут военнослужащие. К такому выводу после анализа тревожных сообщений от местных чиновников и СМИ пришла публицист Виктория Никифорова.
Журналист напомнила, что за последние годы руководство американской армии неоднократно намекало на свою независимость от действий политиков. В качестве примера она привела слова председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, который в 2021 году заявил о намерении игнорировать указания экс-президента США Дональда Трампа.
Серьезный раскол между властями страны и военными внесло бегство солдат из Афганистана, добавила публицист. Ситуация может повториться, если Вашингтон вновь даст заднюю в ситуации на Украине. Впрочем, на этот раз фиаско Белого дома обернется для государства переворотом, подчеркнула Никифорова в материале для РИА Новости.
«Это объясняет, почему Вашингтон такой мертвой хваткой вцепился сегодня в Украину. Да, для России этот конфликт однозначно экзистенциален. Но для Штатов ставки тоже предельно высоки. Второго Афганистана там могут не выдержать», — уверена журналист.
В завершение обозреватель обозначила ориентировочную дату, когда власти США падут от насильственной смены режима. По ее словам, это может произойти уже в 2024 году.