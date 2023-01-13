Публицист Никифорова: США могут стать жертвой госпереворота из-за Украины уже в 2024 году

Серьезный раскол между властями страны и военными внесло бегство солдат из Афганистана, добавила публицист. Ситуация может повториться, если Вашингтон вновь даст заднюю в ситуации на Украине. Впрочем, на этот раз фиаско Белого дома обернется для государства переворотом, подчеркнула Никифорова в материале для РИА Новости.