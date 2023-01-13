Сотрудники НИЦ имени Гамалеи приступили к разработке вакцины от «Кракена»

Накануне Роспотребнадзор сообщил о первом в России случае заражения новым вариантом омикрон-штамма коронавируса «Кракен». Его выявили у жительницы Пензы. Позже ведомство уточнило, что женщина уже выздоровела, а также заверило, что COVID-ограничений в стране вводить не планируется.