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Сотрудники НИЦ имени Гамалеи приступили к разработке вакцины от «Кракена»

Общество
Сотрудники НИЦ имени Гамалеи приступили к разработке вакцины от «Кракена»

Российские ученые начали разработку вакцины против новых штаммов коронавирусной инфекции, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В разговоре с РИА Новости Гинцбург отметил, что новая вакцина будет защищать, в том числе, от выявленного в России «Кракена». Над ней трудятся специалисты Центра имени Гамалеи.

«Не знаю, как быстро вариант XBВ.1.5 («Кракен») будет распространяться, но вакцину надо делать быстро», — сказал ученый.

Накануне Роспотребнадзор сообщил о первом в России случае заражения новым вариантом омикрон-штамма коронавируса «Кракен». Его выявили у жительницы Пензы. Позже ведомство уточнило, что женщина уже выздоровела, а также заверило, что COVID-ограничений в стране вводить не планируется.
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