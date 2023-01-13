Сотрудники НИЦ имени Гамалеи приступили к разработке вакцины от «Кракена»

Российские ученые начали разработку вакцины против новых штаммов коронавирусной инфекции, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
В разговоре с РИА Новости Гинцбург отметил, что новая вакцина будет защищать, в том числе, от выявленного в России «Кракена». Над ней трудятся специалисты Центра имени Гамалеи.
«Не знаю, как быстро вариант XBВ.1.5 («Кракен») будет распространяться, но вакцину надо делать быстро», — сказал ученый.
Накануне Роспотребнадзор сообщил о первом в России случае заражения новым вариантом омикрон-штамма коронавируса «Кракен». Его выявили у жительницы Пензы. Позже ведомство уточнило, что женщина уже выздоровела, а также заверило, что COVID-ограничений в стране вводить не планируется.