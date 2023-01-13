Мошенники обманули казанца на 600 тысяч рублей

Как пишет издание «KAZANFIRST», казанским правоохранителям поступило заявление от местного жителя, который рассказал, что ему позвонил мужчина, представившийся банковским служащим. Неизвестный предупредил, что по банковскому счету абонента отмечается подозрительная активность. Звонивший заявил, что он создаст «резервный счет», на который следует перевести имеющиеся средства в целях безопасности.