Мошенники обманули казанца на 600 тысяч рублей

Жителю Казани позвонил неизвестный, представившись сотрудником одного из банков, и попросил выполнить инструкции, якобы для сохранения денежных средств. В итоге казанец потерял крупную сумму денег. Об этом уведомили в УМВД России по Казани.
Как пишет издание «KAZANFIRST», казанским правоохранителям поступило заявление от местного жителя, который рассказал, что ему позвонил мужчина, представившийся банковским служащим. Неизвестный предупредил, что по банковскому счету абонента отмечается подозрительная активность. Звонивший заявил, что он создаст «резервный счет», на который следует перевести имеющиеся средства в целях безопасности.
Одновременно со звонком на мессенджер клиенту банка пришло сообщение с указанием номера счета. Потерпевший шестью переводами отправил мошенникам имеющиеся на карте деньги. Материальный ущерб составил около 600 тысяч рублей. В отделе полиции «Дербышки» заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Идет расследование, сообщили в пресс-службе ведомства.