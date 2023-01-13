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Посол РФ Ерхов заявил о неготовности Киева к мирному разрешению конфликта

Политика
Посол РФ Ерхов заявил о неготовности Киева к мирному разрешению конфликта

Украинская власть совершенно не готова к дипломатическому урегулированию развернувшегося в стране кризиса. Такое мнение высказал руководитель российской дипмиссии в Анкаре Алексей Ерхов.

По его словам, затянувшийся конфликт на Украине является проблемой не только для жителей этого государства, но и для населения России. Однако киевский режим урегулировать ситуации в настоящий момент не готов. Заявление Ерхова опубликовали журналисты Yeni Şafak.

«Киев сейчас не готов к миру, он продолжает выдвигать различные условия для начала переговоров. Он даже пытается запретить возможность проведения переговоров на юридическом уровне», — отметил дипломат.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что предложенный Киевом «саммит мира» является пиар-акцией США.
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