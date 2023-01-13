Министр здравоохранения контролирует лечение фигуриста Романа Костомарова

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров по-прежнему находится в больнице, куда его доставили с кашлем и сильными болями в груди в ночь на 10 января. Там его уже успел навестить глава Минздрава Михаил Мурашко.
О визите министра здравоохранения в клинику в Коммунарке, врачи которой борются за жизнь Костомарова, сообщил «СтарХит». По данным издания, он интересовался состоянием фигуриста. Как выяснилось, спортсмен находится под круглосуточным наблюдением в общей четырехместной реанимации для кардиологических больных.
«Доктора делают все возможное, но боятся давать прогнозы. Из-за сепсиса тело начало синеть, особенно ноги», — уточнило издание.
Ранее со словами поддержки к попавшему в реанимацию с пневмонией фигуристу обратилась его коллега Татьяна Навка.