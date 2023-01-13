Бастрыкин: шесть человек обвинили в хищении из воинских частей на 44,5 млн рублей

Руководитель российского СК Александр Бастрыкин сообщил о завершении предварительного следствия по уголовному делу о хищениях в воинских частей Московского региона и Северной столицы. Об этом глава ведомства рассказал журналистам «Российской газеты».
По словам Бастрыкина, шестеро фигурантов похитили из хранилищ 80 наименований вещевого имущества. Ущерб составил 44,5 млн рублей.
Трое задержанных согласились на сотрудничество со следствием и заключили досудебное соглашение. Суд уже рассматривает их дело по инкриминируемому преступлению. Сообщники продолжают изучать материалы дела.
Глава СК уточнил, что ведомство сегодня расследует еще несколько дел, связанных с хищениями военного имущества.