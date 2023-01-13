Россия может возобновить экспорт электроэнергии в страны Евросоюза

Россия может снова запустить поставки электроэнергии в страны Евросоюза. В частности, речь идет о Финляндии и прибалтийских республиках — Литве, Латвии и Эстонии, передает «Коммерсант» со ссылкой на прогноз диспетчера энергосистемы «Системного оператора».