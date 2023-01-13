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Россия может возобновить экспорт электроэнергии в страны Евросоюза

Экономика
Россия может возобновить экспорт электроэнергии в страны Евросоюза

Россия может снова запустить поставки электроэнергии в страны Евросоюза. В частности, речь идет о Финляндии и прибалтийских республиках — Литве, Латвии и Эстонии, передает «Коммерсант» со ссылкой на прогноз диспетчера энергосистемы «Системного оператора».

Аналитики сопоставили данные российской энергетической компании «Интер РАО» —основного российского поставщика электроэнергии. На основании поступившей информации эксперты не исключили возобновления экспорта электричества из России в Европу.

Сообщается, что в 2023 году Финляндия может получить до 4 млрд кВт•ч электроэнергии, а Прибалтика — до 2,4 млрд кВт•ч.
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