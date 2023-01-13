Шторм выбросил на берег в Кунашире тонны иваси

Специалисты Сахалино-Курильского ТУ Росрыболовства обследовали место инцидента.
Эксперты провели исследования на побережье бухты Первухина на острове Кунашир, где произошел масштабный выброс иваси. Был тщательно обследован берег и взяты пробы воды. В итоге никаких опасных загрязнений, негативно влияющих на биоресурс, выявлено не было, сообщает Life.
Ученые пришли к выводу, что причиной массовой гибели иваси в результате ее выброса на берег стала штормовая погода. Поясняется, что подобные инциденты с выбросом биоресурсов на побережье на Сахалине и Курилах далеко не редкость.