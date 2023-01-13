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Шторм выбросил на берег в Кунашире тонны иваси

Происшествия
Шторм выбросил на берег в Кунашире тонны иваси

Специалисты Сахалино-Курильского ТУ Росрыболовства обследовали место инцидента.

Эксперты провели исследования на побережье бухты Первухина на острове Кунашир, где произошел масштабный выброс иваси. Был тщательно обследован берег и взяты пробы воды. В итоге никаких опасных загрязнений, негативно влияющих на биоресурс, выявлено не было, сообщает Life.

Ученые пришли к выводу, что причиной массовой гибели иваси в результате ее выброса на берег стала штормовая погода. Поясняется, что подобные инциденты с выбросом биоресурсов на побережье на Сахалине и Курилах далеко не редкость.
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