CSIS: США потратят около пяти лет на восстановление опустевших из-за Украины арсеналов

Дефицит вооружения в Соединенных Штатах будет усиливаться по мере того, как Вашингтон продолжает оказывать Киеву военную поддержку, сообщается в отчете старшего сотрудника Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Канчиан.
По его словам, арсеналы американской армии уже практически опустели. Для их восстановления может потребоваться не менее пяти лет.
«У минобороны есть много инструментов для смягчения проблемы пустых складов, и ему нужно будет использовать их все по максимуму, чтобы избежать ослабления военной поддержки Украины», — написал Канчиан.
В исследовании подчеркивается, что для восстановления запасов ПТРК Javelin Пентагону потребуется пять с половиной лет. Более шести лет займет восстановление прежних объемов ПЗРК Stinger. Однако, если военные компании сохранят прежние темпы производства, восстановить стратегический резерв вооружения не удастся вовсе.
Ранее, как передает RT, министр ВМС США предупредил о последствиях затягивания украинского кризиса для американского ОПК.