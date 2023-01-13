CSIS: США потратят около пяти лет на восстановление опустевших из-за Украины арсеналов

В исследовании подчеркивается, что для восстановления запасов ПТРК Javelin Пентагону потребуется пять с половиной лет. Более шести лет займет восстановление прежних объемов ПЗРК Stinger. Однако, если военные компании сохранят прежние темпы производства, восстановить стратегический резерв вооружения не удастся вовсе.