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Сбежавшие из России артисты записали сборник песен на стихи поэтов-эмигрантов

Общество
Сбежавшие из России артисты записали сборник песен на стихи поэтов-эмигрантов

Музыканты, уехавшие из России, записали сборник песен на стихи поэтов, которые покинули родную страну в начале ХХ века. Альбом получил название After Russia.

В пластинку вошли 16 композиций. Среди музыкантов, принявших участие в создании альбома, были, в частности, Монеточка, «Ногу Свело!», «Порнофильмы», «АлоэВера», «Сансара».

Сборник приурочен к 100-летию первой эмиграции из России, которая проходила в 1922-1923 годах. Название пластинки отсылает к сборнику поэтессы Марины Цветаевой, написанному в эмиграции и изданному в Париже в 1928 году.

После начала спецоперации в защиту мирного населения Донбасса некоторые артисты сбежали из страны. Часть из них успела сделать ряд одиозных высказываний, из-за которых соотечественники поставили на них крест.
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