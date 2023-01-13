FP: США отказали Украине в передаче снарядов GLSDB

В США взволнованы, что длительный срок развертывания GLSDB может сделать эти ракеты ненужными, особенно если учитывать быстрый темп боевых действий. При том в Вашингтоне уже подсчитали, что Киев может получить две пусковые установки и 24 единицы оружия в течение девяти месяцев. Кроме того, ВСУ могут передать 12 пусковых установок и 750 бомб к концу 2024 года путем интеграции старых боеприпасов.