FP: США отказали Украине в передаче снарядов GLSDB

Пентагон решил отказать Киеву в передаче новых боеприпасов GLSDB. Об этом сообщает издание Foreign Policy, ссылаясь на источники в американском военном ведомстве.
В публикации отмечается, что боеприпасы GLSDB являются гибридом ракеты, которая используется реактивными системами залпового огня и управляемой авиабомбы. С помощью этих снарядов можно наносить удары по заданным целям на расстоянии почти 161 километров, что примерно в два раза больше, чем у РСЗО HIMARS.
В США взволнованы, что длительный срок развертывания GLSDB может сделать эти ракеты ненужными, особенно если учитывать быстрый темп боевых действий. При том в Вашингтоне уже подсчитали, что Киев может получить две пусковые установки и 24 единицы оружия в течение девяти месяцев. Кроме того, ВСУ могут передать 12 пусковых установок и 750 бомб к концу 2024 года путем интеграции старых боеприпасов.
Ранее стало известно, что Пентагон начал активно перебрасывать танки Abrams и БМП Bradley на территорию Восточной Европы, передает RT.