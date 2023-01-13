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Диетолог Перевалова объяснила, почему некоторых людей клонит в сон от кофе

Общество
Диетолог Перевалова объяснила, почему некоторых людей клонит в сон от кофе

Кофе не всегда оказывает бодрящий эффект на людей. Об этом заявила врач-диетолог Ольга Перевалова. Она рассказала, почему некоторые люди успокаиваются после употребления данного напитка.

Медицинский специалист утверждает, что в состав кофе входит особый алкалоид — теобромин. В случае, если человек обладает повышенной чувствительностью к данному веществу, он начинает испытывать сонливость при употреблении кофе, передает радио Sputnik.

Однако не любой кофе может оказывать успокаивающий эффект на людей с повышенной чувствительность к теобромину. По словам Переваловой, чаще всего сонливость вызывает сублимированный кофе. При употреблении натурального и свежесваренного кофе эффект может быть обратным.
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