Диетолог Перевалова объяснила, почему некоторых людей клонит в сон от кофе

Однако не любой кофе может оказывать успокаивающий эффект на людей с повышенной чувствительность к теобромину. По словам Переваловой, чаще всего сонливость вызывает сублимированный кофе. При употреблении натурального и свежесваренного кофе эффект может быть обратным.