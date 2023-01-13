РИА Новости: под Зеленским зашаталось президентское кресло

В статье для РИА Новости он предрек украинскому лидеру серьезные вызовы как внутри страны, так и в отношениях с зарубежными партнерами. Во-первых, киевский режим может лишиться поддержки со стороны Соединенных Штатов. Спикером Палаты представителей стал Кевин Маккарти, который может запустить процесс аудита финансирования Украины.