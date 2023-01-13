РИА Новости: под Зеленским зашаталось президентское кресло

Новый год принес президенту Украины Владимиру Зеленскому лавину проблем, которые вскоре спровоцируют крах его политической карьеры. Об этом пишет обозреватель Михаил Катков.
В статье для РИА Новости он предрек украинскому лидеру серьезные вызовы как внутри страны, так и в отношениях с зарубежными партнерами. Во-первых, киевский режим может лишиться поддержки со стороны Соединенных Штатов. Спикером Палаты представителей стал Кевин Маккарти, который может запустить процесс аудита финансирования Украины.
«Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил: если Конгресс США уличит Зеленского в растрате, его политическая карьера завершится», — написал Катков.
Кроме того, проблемы у Зеленского наблюдаются и с украинскими олигархами. По словам эксперта, глава государства пытается взять контроль над ними. Однако бизнесмены не готовы к этому и, вероятно, объявят президенту войну.
Напомним, ранее Владимир Зеленский во время визита во Львов предложил лишать гражданства украинцев, имеющих другое гражданство, в том числе российское.