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Звезда «Кармелиты» Алеса Качер родила актеру Вахтангу Беридзе второго сына

Шоу-бизнес
Звезда «Кармелиты» Алеса Качер родила актеру Вахтангу Беридзе второго сына

Белорусская актриса Алеса Качер, известная широкому зрителю по ролям в сериалах «Кармелита» и «Случайная невеста», родила второго сына от своего супруга — артиста театра и кино Вахтанга Беридзе.

Радостной новостью актриса поспешила поделиться с поклонниками в социальных сетях. Качер заявила, что в Рождество у них с Беридзе родился волшебный мальчик.

«Папино сердце, мамина душа, наш рождественский подарочек, наш сын. Мое счастье больше космоса», — написала она.

Как ранее признавалась актриса, они с мужем давно мечтали, чтобы у их первого сына Сандро появился брат. Узнав пол будущего ребенка, пара пришла в восторг.
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