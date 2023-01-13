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В Подмосковье пенсионерка нашла тела 42-летней дочери и 15-летнего внука

Происшествия
В Подмосковье пенсионерка нашла тела 42-летней дочери и 15-летнего внука

Пожилая жительница Московской области наткнулась на тела 42-летней дочери и ее несовершеннолетнего сына. О трагедии в пятницу пишут "Известия" со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, после обнаружения мертвых родственников пенсионерка незамедлительно обратилась в полицию Наро-Фоминска.

Не исключено, что причиной смерти матери и 15-летнего сына стало отравление угарным газом. Теперь в ситуации предстоит разобраться стражам порядка.

Ранее в Красноярском крае бригада отравилась смесью газа, один человек погиб, писал RT.
подмосковье наро-фоминск угарный газ
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