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В Барнауле прекратили продажу билетов на концерт певца Валерия Меладзе

Общество
В Барнауле прекратили продажу билетов на концерт певца Валерия Меладзе

Певец и продюсер Валерий Меладзе оказался в центре большого скандала, когда во время своего выступления на корпоративе в Дубае произнес националистический лозунг «Героям слава!». Поступок исполнителя возмутил многих россиян, в том числе и жителей Барнаула.

Как стало известно, на сайте «Кассы.ру» приостановили продажу билетов на концерт Меладзе, который должен был состояться 29 апреля на сцене барнаульской «Титов-Арены».

Ранее о скандале вокруг исполнителя песни «Салют, Вера» высказался депутат Государственной думы VI созыва Роман Худяков. Он назвал выходку Меладзе мерзким поступком.
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