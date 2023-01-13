В Барнауле прекратили продажу билетов на концерт певца Валерия Меладзе

Певец и продюсер Валерий Меладзе оказался в центре большого скандала, когда во время своего выступления на корпоративе в Дубае произнес националистический лозунг «Героям слава!». Поступок исполнителя возмутил многих россиян, в том числе и жителей Барнаула.