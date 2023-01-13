На новогодние праздники в страны СНГ отправились 60% россиян

Больше половины жителей России, выезжавших за границу во время новогодних каникул, выбирали страны СНГ.
По данным сотовых операторов МТС и «МегаФон», доля поездок в страны ближнего зарубежья среди абонентов увеличилась на 60%. Однако данные о том, сколько россиян отправились за границу, разнятся: по показателям МТС их число сократилось на треть, а по данным «МегаФона» — выросло на 8%.
Самыми популярными странами для отдыха стали Грузия и Абхазия и государства, входящие в СНГ. Сохраняется устойчивый интерес к Турции и ОАЭ. Почти в четыре раза чаще россияне стали ездить в Таиланд. А вот Украина, наоборот, выпала из топов по популярным направлениям, пишет РБК.