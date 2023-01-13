На новогодние праздники в страны СНГ отправились 60% россиян

По данным сотовых операторов МТС и «МегаФон», доля поездок в страны ближнего зарубежья среди абонентов увеличилась на 60%. Однако данные о том, сколько россиян отправились за границу, разнятся: по показателям МТС их число сократилось на треть, а по данным «МегаФона» — выросло на 8%.