Полицейские в Московской области «накрыли» пристанище наркоторговцев

Правоохранители получили оперативные сведения о лицах, занимающихся оборотом наркотических средств в деревне Булаково горокруга Щелково. В результате на месте задержали пять подозреваемых.
Как сообщает издание «Вести Подмосковья», в частном доме в подмосковной деревне Булаково стражи закона задержали пять человек в возрасте от 33 до 46 лет. При них были найдены электронные весы, емкости с удобрениями, лампы и пять коробок из картона с неизвестным веществом внутри. Эксперты выяснили, что в коробках находится наркотик растительного происхождения общим весом порядка 12 килограммов.
По данному факту возбудили уголовное делопроизводство по двум статьям УК РФ. Суд постановил взять наркодилеров под арест.