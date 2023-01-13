Полицейские в Московской области «накрыли» пристанище наркоторговцев

Как сообщает издание «Вести Подмосковья», в частном доме в подмосковной деревне Булаково стражи закона задержали пять человек в возрасте от 33 до 46 лет. При них были найдены электронные весы, емкости с удобрениями, лампы и пять коробок из картона с неизвестным веществом внутри. Эксперты выяснили, что в коробках находится наркотик растительного происхождения общим весом порядка 12 килограммов.