Сотни тысяч не знающих языка украинок хлынули на рынок труда Польши

Сотни тысяч украинских беженок начали лихорадочно искать работу на рынке труда в Польше, не владея при этом языком и необходимыми навыками.
Сейчас в стране зарегистрировано почти 1,5 млн беженцев с Украины, причем около половины из них — это женщины, желающие работать. Соответствующие данные опубликовало Управление социального обеспечения Польши.
Директор Gi Group Temp&Perm Иоанна Холвегер отметила, что трудоустроить всех практически невозможно. Главная проблема заключается в том, что у кандидаток отсутствует знание польского языка. Кроме того, беженцы хотят жить в крупных городах, где зарплата выше и есть школы для детей, однако мест для размещения не хватает, пишет Business Insider Polska.