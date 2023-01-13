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Сотни тысяч не знающих языка украинок хлынули на рынок труда Польши

Общество
Сотни тысяч не знающих языка украинок хлынули на рынок труда Польши

Сотни тысяч украинских беженок начали лихорадочно искать работу на рынке труда в Польше, не владея при этом языком и необходимыми навыками.

Сейчас в стране зарегистрировано почти 1,5 млн беженцев с Украины, причем около половины из них — это женщины, желающие работать. Соответствующие данные опубликовало Управление социального обеспечения Польши.

Директор Gi Group Temp&Perm Иоанна Холвегер отметила, что трудоустроить всех практически невозможно. Главная проблема заключается в том, что у кандидаток отсутствует знание польского языка. Кроме того, беженцы хотят жить в крупных городах, где зарплата выше и есть школы для детей, однако мест для размещения не хватает, пишет Business Insider Polska.
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