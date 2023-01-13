Сотни тысяч не знающих языка украинок хлынули на рынок труда Польши

Директор Gi Group Temp&Perm Иоанна Холвегер отметила, что трудоустроить всех практически невозможно. Главная проблема заключается в том, что у кандидаток отсутствует знание польского языка. Кроме того, беженцы хотят жить в крупных городах, где зарплата выше и есть школы для детей, однако мест для размещения не хватает, пишет Business Insider Polska.