Baijiahao: всего три авианосца ВМФ РФ поставят крест на влиянии НАТО в Мировом океане

США и их союзники могут столкнуться с серьезными проблемами, если Россия сконцентрирует внимание на строительстве собственных авианосцев, сообщает Baijiahao.
По мнению аналитиков китайского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», несмотря на мощь ВМФ РФ, ему все же недостает авианесущих кораблей.
«В определенной степени это создает для России неблагоприятную ситуацию», — сказано в статье.
Исправить ситуацию достаточно просто, уверены авторы. Так, российскому флоту необходимо всего три авианосца, чтобы поставить крест на влиянии Североатлантического альянса в Мировом океане.
Один корабль, по словам экспертов, должен быть передан Северному флоту. Это обеспечит возможность противостоять вызовам и обеспечить стратегическую безопасность в Арктике. Второй эксперты предлагают передать Черноморскому флоту для сдерживания восточноевропейских членов НАТО и Турции.
«Третий – Тихоокеанскому флоту, чтобы заставить понервничать Японию и Южную Корею – две основные пешки США в Азии», — говорится в публикации.
Ранее, как передает RT, экипаж фрегата «Адмирал Горшков» провел учения по противовоздушной обороне в Норвежском море. Сейчас корабль участвует в дальнем походе, в рамках которого отработает стрельбы с применением гиперзвуковых ракет «Циркон».