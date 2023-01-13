Baijiahao: всего три авианосца ВМФ РФ поставят крест на влиянии НАТО в Мировом океане

Один корабль, по словам экспертов, должен быть передан Северному флоту. Это обеспечит возможность противостоять вызовам и обеспечить стратегическую безопасность в Арктике. Второй эксперты предлагают передать Черноморскому флоту для сдерживания восточноевропейских членов НАТО и Турции.