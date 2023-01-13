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Глава парламента Крыма Константинов предложил новым регионам РФ взыскать с Украины ущерб

Политика
Глава парламента Крыма Константинов предложил новым регионам РФ взыскать с Украины ущерб

Новым регионам России следует выставить счет украинским властям за причиненный ущерб в ходе спецоперации. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

Известно, что руководство Крыма подготовило иск по делу о водной блокаде Крыма со стороны Украины. Однако точная сумма убытка еще подсчитывается, поскольку власти намерены потребовать компенсацию также за энергетическую и транспортную блокады.

«Считаю, что новые субъекты имеют полное право на это и должны сформировать свои претензии Украине. Они могут рассчитывать на любую помощь с нашей стороны», — пояснил Константинов для РИА Новости.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что водохранилища региона заполнились на 100% от запланированного объема.
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