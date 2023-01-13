Психолог Лучкина перечислила причины исчезновения интереса к сексу

Медицинский специалист утверждает, что о снижении либидо как об основной причине снижения интереса можно говорить лишь в том случае, если интерес к сексу отсутствует в принципе. В случае, если отсутствует интерес лишь к своему партнеру, корень проблемы лежит во взаимоотношениях, заявила Лучкина в беседе с изданием «Лента.Ru».