Психолог Лучкина перечислила причины исчезновения интереса к сексу

Исчезновение интереса к сексу может быть связано как с физиологией, так и с психологическим состоянием человека. Такое мнение выразила психолог-сексолог Россияна Лучкина. Она объяснила, почему партнеры теряют интерес друг к другу.
Медицинский специалист утверждает, что о снижении либидо как об основной причине снижения интереса можно говорить лишь в том случае, если интерес к сексу отсутствует в принципе. В случае, если отсутствует интерес лишь к своему партнеру, корень проблемы лежит во взаимоотношениях, заявила Лучкина в беседе с изданием «Лента.Ru».
К снижению либидо также могут привести незакрытые базовые потребности в безопасности. Речь идет, в частности, о снижении уровня доходов, вызывающем негативные эмоции. Кроме того, причиной снижения интереса к сексу могут стать недостаток сна и неправильное питание, подытожила специалист.