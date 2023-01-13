Экс-депутат Худяков назвал мерзким поступком выступление Меладзе с нацистским лозунгом

Депутат Государственной думы VI созыва Роман Худяков отреагировал на скандал вокруг певца Валерия Меладзе, прошептавшего националистический лозунг во время своего выступления на корпоративе в Дубае.
Как отметил бывший парламентарий в личном Telegram-канале, Меладзе, застенчиво произнесший нацистскую кричалку «Героям слава!» в ответ на реплику одного из зрителей, совершил мерзкий поступок. Помимо этого, Худяков отреагировал на новость о предстоящих концертах певца в России.
«Да и зарабатывать в стране, против которой ты выступаешь, наверное, не хорошо — а бизнес, вы не поверите, но факт, тоже пошел в гору после мерзкого поступка», — написал он.
Ранее сообщалось, что арбитражный суд города Москвы принял решение снять административную статью с Меладзе.