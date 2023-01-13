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В Амурской области пришлось тушить мусоровоз

Происшествия
В Амурской области пришлось тушить мусоровоз

Курьезный случай произошел с мусоровозом в Благовещенском районе Амурской области.

По данным сотрудников пожарной части № 41, во время движения по автотрассе между селами Волково и Грибское в кузове мусоровоза неожиданно вспыхнули отходы, так как кто-то ранее выбросил в контейнер золу. Водитель сразу вызвал на помощь пожарную бригаду, сообщает AmurInfo.

Затем водитель принял решение экстренно разгрузиться, чтобы огонь не перекинулся на мусоровоз. Прибывшие из Грибского пожарные оперативно справились с огнем. Потушенный мусор повторно загрузили на самосвал.
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