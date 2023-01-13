В Амурской области пришлось тушить мусоровоз

По данным сотрудников пожарной части № 41, во время движения по автотрассе между селами Волково и Грибское в кузове мусоровоза неожиданно вспыхнули отходы, так как кто-то ранее выбросил в контейнер золу. Водитель сразу вызвал на помощь пожарную бригаду, сообщает AmurInfo.