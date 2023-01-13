Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Анна Семенович восстанавливается после тяжело перенесенного COVID-19

Шоу-бизнес
Анна Семенович восстанавливается после тяжело перенесенного COVID-19

Певица Анна Семенович переболела коронавирусом в третий раз. Теперь артистка проходит реабилитацию под контролем врачей.

Семенович сообщила, что прибавила в весе. Причиной тому стала болезнь. Певица заразилась COVID-19 уже в третий раз. Недуг протекал тяжело, поэтому теперь ей приходится восстанавливать организм.

«Я недавно в третий раз переболела ковидом, причем достаточно серьезно. Температура подскочила до 39,5 [градуса]. Ко мне приезжали врачи и ставили капельницы», — рассказала Семенович kp.ru.

Исполнительнице прописали огромное количество БАДов и витаминов. По словам Семенович, она пьет медикаменты «горстями». Артистка добавила, что соблюдала постельный режим, ей нельзя было заниматься спортом.
семенович covid-19 болезнь
Военкоры ФАН
Лучшие в аду