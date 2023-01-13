Анна Семенович восстанавливается после тяжело перенесенного COVID-19

Певица Анна Семенович переболела коронавирусом в третий раз. Теперь артистка проходит реабилитацию под контролем врачей.
Семенович сообщила, что прибавила в весе. Причиной тому стала болезнь. Певица заразилась COVID-19 уже в третий раз. Недуг протекал тяжело, поэтому теперь ей приходится восстанавливать организм.
«Я недавно в третий раз переболела ковидом, причем достаточно серьезно. Температура подскочила до 39,5 [градуса]. Ко мне приезжали врачи и ставили капельницы», — рассказала Семенович kp.ru.
Исполнительнице прописали огромное количество БАДов и витаминов. По словам Семенович, она пьет медикаменты «горстями». Артистка добавила, что соблюдала постельный режим, ей нельзя было заниматься спортом.