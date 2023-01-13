МИД РФ: любые попытки нанесения ударов по Белоруссии обречены на провал

Размещенная на территории Белоруссии совместная региональная группировка войск защитит республику от возможных ударов, заявил рубежи Союзного государства. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
В комментарии ТАСС он напомнил, что НАТО годами наращивала военное присутствие на рубежах Союзного государства, однако все ее попытки нанести удар по Белоруссии обречены на провал.
«Россия и Белоруссия формируют единое оборонное пространство и связаны соответствующими обязательствами. Любые попытки нанесения таких ударов обречены на провал. Западные рубежи Союзного государства надежно защищены Вооруженными силами Белоруссии и совместной российско-белорусской региональной группировкой войск», — сказал дипломат.
Он также подчеркнул, что действия Москвы и Минска являются мерами ответного характера на фоне того, как НАТО расширяет свою военную инфраструктуру.