Глава МВФ оценила шансы США избежать рецессии в 2023 году

Она охарактеризовала рынок труда в США как устойчивый, а потребительский спрос назвала высоким. По мнению Георгиевой, рост процентной ставки не оказал влияния на эти факторы. При этом у страны появились более разнообразные источники роста. Если в США и возникнет рецессия, то она будет слабой, подытожила глава МВФ.