Глава МВФ оценила шансы США избежать рецессии в 2023 году

Американская экономика сможет избежать рецессии в 2023 году, так как у страны появились возможности роста, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе брифинга.
Она охарактеризовала рынок труда в США как устойчивый, а потребительский спрос назвала высоким. По мнению Георгиевой, рост процентной ставки не оказал влияния на эти факторы. При этом у страны появились более разнообразные источники роста. Если в США и возникнет рецессия, то она будет слабой, подытожила глава МВФ.
Ранее эксперты Goldman Sachs оценили перспективы европейской экономики в 2023 году. Вместо рецессии они ожидают роста на 0,6%.