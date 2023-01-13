Захарова засекла время для квеста Госдепа США по лжи о Зеленском

Дипломат в своем Telegram-канале рассказала, что Госдеп начал против нее «не детскую игру». В частности, на официальном интернет-ресурсе внешнеполитического ведомства США стали публиковать ее фотографию с пометкой «ложь» красными буквами. В связи с чем Захарова предложила Госдепу сыграть в необычную игру на время.