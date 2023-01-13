Мэтт Ривз подтвердил работу над сценарием к продолжению «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Американский режиссер, сценарист и продюсер Мэтт Ривз подтвердил, что вместе с Маттсоном Томлином работает над скриптом к сиквелу фильма «Бэтмен», главную роль в котором исполнил актер Роберт Паттинсон.
Как отметил Ривз в беседе с изданием Collider, ему не терпится вновь поработать с исполнителем роли Бэтмена. Режиссер охарактеризовал Паттинсона как «особенного актера и человека».
Стоит отметить, что у Ривза большие планы на продолжение картины. Так, режиссер намерен не только снять сиквел «Бэтмена», но и расширить вселенную Темного рыцаря за счет нескольких полнометражных и многосерийных спин-оффов.