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Мэтт Ривз подтвердил работу над сценарием к продолжению «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Общество
Мэтт Ривз подтвердил работу над сценарием к продолжению «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Американский режиссер, сценарист и продюсер Мэтт Ривз подтвердил, что вместе с Маттсоном Томлином работает над скриптом к сиквелу фильма «Бэтмен», главную роль в котором исполнил актер Роберт Паттинсон.

Как отметил Ривз в беседе с изданием Collider, ему не терпится вновь поработать с исполнителем роли Бэтмена. Режиссер охарактеризовал Паттинсона как «особенного актера и человека».

Стоит отметить, что у Ривза большие планы на продолжение картины. Так, режиссер намерен не только снять сиквел «Бэтмена», но и расширить вселенную Темного рыцаря за счет нескольких полнометражных и многосерийных спин-оффов.
ривз сценарий бэтмен-2
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