Польские врачи перечислили самые эффективные способы укрепления иммунитета

Укрепление иммунитета позволяет избежать заражения различными инфекциями, что имеет особо важное значение в условиях пандемии коронавируса и эпидемии гриппа. Врачи из Польши раскрыли секрет крепкой иммунной системы.
Специалисты утверждают, что одним из основных факторов крепкого иммунитета является правильный сон и отдых. Именно во время сна организм человека имеет возможность восстановиться и нормализовать работу различных систем, передает издание Interia.
Не менее важное значение также имеет снижение уровня стресса. Врачи рекомендуют избегать стрессовые ситуации, а также обратиться к психологу в случае ухудшения психологического состояния.
Врач-педиатр Дарья Башкутова ранее рассказала, какие фрукты необходимы для укрепления детского иммунитета. Она посоветовала есть плоды, содержащие в себе витамины группы C, передает издание «Ридус».