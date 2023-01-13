Экс-игрок «Зенита» Ярослав Ракицкий вернется в «Шахтер»

Ракицкий и руководство «Шахтера» согласовали все детали по условиям контракта. Украинец в ближайшее время должен присоединиться к своей новой команде на сборах в Турции, сообщает спортивное издание Terrikon. Защитник уже выступал в составе «Шахтера» в период с 2009 по 2019 год. Ракицкий провел за украинский клуб 210 матчей.