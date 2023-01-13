Аналитики выяснили, как выросли траты россиян на подарки в этом Новом году

Аналитики группы ВТБ провели исследование и выяснили, как увеличились траты граждан России на подарки в эти новогодние праздники.
Как оказалось, россияне увеличили траты на презенты своим друзьям и родственникам на 41%. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно данным опроса, за праздничные выходные покупатели оставили в магазинах почти 10 млрд рублей. При этом количество покупок выросло на треть. Еще 3,3 миллиарда россияне потратили на услуги по красоте и уходу, а 2,4 млрд рублей — на аксессуары.
Сервис Superjob ранее опубликовал результаты исследования о популярности старого Нового года. Выяснилось, что отмечать его планируют только 25% респондентов, пишет «Ридус».
В новогодние праздники музеи России посетили более 1 млн человек. Самыми посещаемыми стали Эрмитаж и Третьяковская галерея, передает газета «Петербургский дневник».