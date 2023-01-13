Аналитики выяснили, как выросли траты россиян на подарки в этом Новом году

Согласно данным опроса, за праздничные выходные покупатели оставили в магазинах почти 10 млрд рублей. При этом количество покупок выросло на треть. Еще 3,3 миллиарда россияне потратили на услуги по красоте и уходу, а 2,4 млрд рублей — на аксессуары.