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Российского блогера Кутового возмутила грязь в ресторанах и кафе Индии

Общество
Российского блогера Кутового возмутила грязь в ресторанах и кафе Индии

Антисанитарные условия в кафе и ресторанах Индии возмутили российского блогера Алексея Кутового. Он рассказал о положении дел в местной сфере общепита.

По его словам, приезжающие в Индию туристы периодически сталкиваются с отравлениями. Им сложно определить место, в котором готовят несвежую еду. Однако во многих заведениях легко заметить грязь, а также «кошмарные условия приготовления».

«В большинстве заведений безумно грязные столы, полы, меню. Ничего не хочется касаться руками», — написал мужчина в блоге «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

Российским путешественникам рассказали, как получить денежную компенсацию за задержку авиарейса. Это можно сделать даже онлайн, передает «Ридус».
антисанитария индия еда туризм блогер
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