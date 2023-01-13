Таможня КНР: товарооборот России и Китая вырос за год на 29,3%

Товарооборот между РФ и Китаем по итогам прошлого года вырос на 29,3% до рекордных 190,3 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные таможенного управления КНР.
Китай ввез в Россию товаров на 76,1 млрд долларов, увеличив за год поставки на 12,8%. Движение товаров из России в КНР выросло на 43,4%, до 114,1 млрд долларов. Товарооборот между странами по итогам 2021 года увеличился на 35,8% до 146,8 млрд долларов.
Уровень товарооборота стран в декабре составил 17,8 млрд долларов. Китай купил российские товары почти на 9 млрд рублей, Россия приобрела китайские товары на 8,8 млрд долларов. По темпам роста товарооборота и экспорта в Пекин Москва стала лидером.
Лидеры РФ и КНР ранее поставили задачу вдвое увеличить товарооборот между двумя странам, доведя показатель до 200 млрд долларов к 2024 году. Отметку в 100 млрд долларов страны достигли в 2018 году.