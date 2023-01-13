Таможня КНР: товарооборот России и Китая вырос за год на 29,3%

Китай ввез в Россию товаров на 76,1 млрд долларов, увеличив за год поставки на 12,8%. Движение товаров из России в КНР выросло на 43,4%, до 114,1 млрд долларов. Товарооборот между странами по итогам 2021 года увеличился на 35,8% до 146,8 млрд долларов.