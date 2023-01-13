Японцев впечатлили истребители Су-30 ВВС Индии

Японцы пишут, что к России можно относиться как угодно, но нельзя отрицать того, что Су-27 и Су-30 – это красота в чистом виде. Пользователи портала и представить себе не могли, что эти самолеты приземлятся в Японии, однако теперь они хотят увидеть фигуры высшего пилотажа в их исполнении.