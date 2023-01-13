Японцев впечатлили истребители Су-30 ВВС Индии

Истребители Су-30МКИ индийских ВВС, прибывшие в Японию на совместные учения, вызвали трепет у читателей портала Yahoo News Japan. Самолеты приземлились на базу военно-воздушных сил самообороны Хякури в префектуре Ибараки.
Японцы пишут, что к России можно относиться как угодно, но нельзя отрицать того, что Су-27 и Су-30 – это красота в чистом виде. Пользователи портала и представить себе не могли, что эти самолеты приземлятся в Японии, однако теперь они хотят увидеть фигуры высшего пилотажа в их исполнении.
Су 30-МКИ в Индии выпускает корпорация Hidustan Aeronautics Limited HAL. Нью-Дели заключила с Москвой контракт на лицензионное производство 270 таких машин.