Авария в Карелии унесла жизнь 23-летней российской хайдайверши Салямовой

Ранее ГИБДД Карелии заявила, что правоохранители выясняют детали происшествия. Авария случилась в четверг в 13:30 на трассе Сортавала в Лахденпохском районе. Согласно предварительным сведениям, во время инцидента столкнулись машина Volkswagen Tiguan и автомобиль Mitsubishi Lancer, водитель и пассажир которого скончались.