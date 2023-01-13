Авария в Карелии унесла жизнь 23-летней российской хайдайверши Салямовой

Российская хайдайверша Лейла Салямова скончалась во время аварии в Карелии. Спортсменка умерла в возрасте 23 лет.
Пресс-служба Российской федерации прыжков в воду сообщила, что получила информацию о трагедии вечером 12 января и выразила соболезнования родственникам, друзьям и коллегам Салямовой, передает «Матч ТВ».
Ранее ГИБДД Карелии заявила, что правоохранители выясняют детали происшествия. Авария случилась в четверг в 13:30 на трассе Сортавала в Лахденпохском районе. Согласно предварительным сведениям, во время инцидента столкнулись машина Volkswagen Tiguan и автомобиль Mitsubishi Lancer, водитель и пассажир которого скончались.