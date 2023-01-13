Клиническая смерть заставила Ираклия Пирцхалаву взглянуть на жизнь по-новому

После одного случая российский певец Ираклий Пирцхалава полностью изменил свои взгляды на жизнь и даже переехал из Барселоны в Батуми. О том, что же произошло в жизни артиста, написал «СтарХит».
Пирцхалава признался, что жил довольно разгульной жизнью. Но однажды его организм не выдержал бесконечных вечеринок, и артист потерял сознание. Певец оказался в темном коридоре, где было, по его словам, «мегапротивно и страшно». Однако затем на него снизошла благодать, и он все понял.
Врачи так и не смогли сказать точно, что пережил герой вечеринок. Возможно, это был микроинсульт, либо клиническая смерть. Но после этого случая Пирцхалава стал очень религиозным.