Клиническая смерть заставила Ираклия Пирцхалаву взглянуть на жизнь по-новому

Пирцхалава признался, что жил довольно разгульной жизнью. Но однажды его организм не выдержал бесконечных вечеринок, и артист потерял сознание. Певец оказался в темном коридоре, где было, по его словам, «мегапротивно и страшно». Однако затем на него снизошла благодать, и он все понял.