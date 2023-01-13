Володин предложил конфисковывать имущество у «негодяев», критикующих Россию

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал добавить в статьи Уголовного кодекса пункт о конфискации имущества в России у негодяев, которые сбежали из страны и начали поливать Родину грязью. Депутат написал об этом в личном Telegram-канале.
По его словам, в последнее время некоторые россияне считают возможным оскорблять страну, сограждан, военнослужащих и открыто поддерживать врагов. Цель этого заключается в выслуживании и попытке сохранить собственное благосостояние за границей.
Володин также подчеркнул, что установка состава преступления является задачей следствия. Однако практика продемонстрировала, что существующих мер реагирования недостаточно.