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Володин предложил конфисковывать имущество у «негодяев», критикующих Россию

Политика
Володин предложил конфисковывать имущество у «негодяев», критикующих Россию

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал добавить в статьи Уголовного кодекса пункт о конфискации имущества в России у негодяев, которые сбежали из страны и начали поливать Родину грязью. Депутат написал об этом в личном Telegram-канале.

По его словам, в последнее время некоторые россияне считают возможным оскорблять страну, сограждан, военнослужащих и открыто поддерживать врагов. Цель этого заключается в выслуживании и попытке сохранить собственное благосостояние за границей.

Володин также подчеркнул, что установка состава преступления является задачей следствия. Однако практика продемонстрировала, что существующих мер реагирования недостаточно.
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