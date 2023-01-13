Депутат Шеремет: передача танков Украине может сделать Польшу и Британию изгоями НАТО

Польша и Англия своими действиями «подставляют альянс». Это дает основания полагать, что они «станут изгоями без поддержки блока НАТО», объяснил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции. По словам депутата, прежде всего они создают потенциальную угрозу для самих себя.