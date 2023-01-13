Dziennik Wschodni: семью украинских беженцев избили в Люблине

Инцидент произошел на автобусной остановке в центре города. Беженка по имени Оксана с 13-летним сыном и 27-летней беременной дочерью возвращались с прогулки, когда к ним подошли двое мужчин. Они попросили у беженцев сигарету. Дочь Оксаны попыталась объяснить, что они не курят.