Dziennik Wschodni: семью украинских беженцев избили в Люблине

Семью беженцев с Украины избили в польском городе Люблине. Нападавшие требовали, чтобы украинцы вернулись на родину, сообщает газета Dziennik Wschodni.
Инцидент произошел на автобусной остановке в центре города. Беженка по имени Оксана с 13-летним сыном и 27-летней беременной дочерью возвращались с прогулки, когда к ним подошли двое мужчин. Они попросили у беженцев сигарету. Дочь Оксаны попыталась объяснить, что они не курят.
Услышав украинский акцент, мужчины стали агрессивными, начали нецензурно ругаться и требовать, чтобы беженцы вернулись на Украину. Когда сын Оксаны попытался вызвать полицию, мальчика повалили на землю и начали бить по голове. Также избили женщин, которые пытались защитить ребенка.
Оксана отметила, что за нападением наблюдали несколько человек, но никто на происходящее не реагировал. В результате вся семья попала в больницу. У сына Оксаны врачи диагностировали перелом пальца.
Полиция установила, что на семью напали двое местных жителей 25 и 30 лет. В настоящее время проводится расследование.