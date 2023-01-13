МИД РФ назвал идею Зеленского о глобальном саммите несерьезной и популистской

Идея президента Украины Владимира Зеленского о глобальном саммите звучит несерьезно и говорит о том, что Киев не способен адекватно воспринимать реалии. Об этом рассказал директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Он назвал идею Киева мероприятием для привлечения внимания к украинским делам. Полищук добавил, что довольно тяжело представить, как в положении Украины и ВСУ можно предлагать глобальный саммит и освобождение территорий Россией, передает ТАСС.
Кроме того, политик предложил наградить украинские власти наградить за «юмористические таланты», ведь их поведение отвечает традициям «Квартала-95». Так он прокомментировал условия Киева для прекращения украинского конфликта.