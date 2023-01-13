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Пятница 13-е принесет жителям Петербурга реки талой воды из неубранных сугробов

Общество
Пятница 13-е принесет жителям Петербурга реки талой воды из неубранных сугробов

В ночь на пятницу 13 января в Санкт-Петербурге прошел обильный снегопад. В результате утром город по традиции оказался завален. К вечеру станет теплее, а значит неубранный снег затопит город.

Коммунальные службы продолжают демонстрировать полную неспособность оперативно реагировать на погодные изменения. Итог: город с большой вероятностью встанет в многокилометровые пробки уже утром. Смольный вряд ли сможет оправдаться спонтанностью и масштабами осадков – прогноз соответствует тому, что обещало МЧС.

Команда губернатора Александра Беглова решила сделать проблему со снегом доброй традицией для Северной столицы. Ежегодно городская общественность выступает с конструктивной критикой в адрес руководства. Однако нынешняя власть предпочитает прятать голову в песок и пережидать проблемы.
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