Пятница 13-е принесет жителям Петербурга реки талой воды из неубранных сугробов

В ночь на пятницу 13 января в Санкт-Петербурге прошел обильный снегопад. В результате утром город по традиции оказался завален. К вечеру станет теплее, а значит неубранный снег затопит город.
Коммунальные службы продолжают демонстрировать полную неспособность оперативно реагировать на погодные изменения. Итог: город с большой вероятностью встанет в многокилометровые пробки уже утром. Смольный вряд ли сможет оправдаться спонтанностью и масштабами осадков – прогноз соответствует тому, что обещало МЧС.
Команда губернатора Александра Беглова решила сделать проблему со снегом доброй традицией для Северной столицы. Ежегодно городская общественность выступает с конструктивной критикой в адрес руководства. Однако нынешняя власть предпочитает прятать голову в песок и пережидать проблемы.