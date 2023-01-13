МИД России: переговоры с Украиной должны быть прямыми и без посредников

Практика показывает, что часто западные посредники преследуют собственные цели и стремятся влиять на ход переговоров не ради урегулирования конфликта. Они действуют исходя из собственных экономических и политических интересов, заявил дипломат в ответ на вопрос о готовности России к прямым переговорам с нынешним руководством Украины в будущем.