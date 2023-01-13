МИД России: переговоры с Украиной должны быть прямыми и без посредников

Переговоры РФ и Украины в случае возобновления, скорее всего, будут прямыми и без посредников. Этот вариант был бы лучшим, сообщил ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Практика показывает, что часто западные посредники преследуют собственные цели и стремятся влиять на ход переговоров не ради урегулирования конфликта. Они действуют исходя из собственных экономических и политических интересов, заявил дипломат в ответ на вопрос о готовности России к прямым переговорам с нынешним руководством Украины в будущем.
Переговоры с украинской стороной в прошлом году были прямыми, напомнил Полищук. В феврале-апреле 2022 года три раунда состоялись в Белоруссии и один – в Турции. После этого по видеосвязи осуществлялись контакты практически ежедневно, уточнил дипломат.