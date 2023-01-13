Санкт-Петербург вошел в тройку самых популярных новогодних турнаправлений среди россиян

Санкт-Петербург вошел в топ-3 самых популярных туристических направлений на новогодние праздники среди россиян. Об этом свидетельствует исследование, проведенное МТС Travel.
Анализ сделан на основе анонимной информации оператора МТС. В нем участвовали туристы, которые покинули родной регион в период с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.
Так, первое место заняла Москва, куда отправились около 12% путешественников. Северную столицу выбрали 6% россиян, что позволило ей занять второе место. Закрыл тройку лидеров Краснодарский край, набрав также 6%.
Владимирская, Тверская и Калужская области также оказались в первой десятке. Каждый из регионов взял на себя по 3% от всего туристического потока внутри России.