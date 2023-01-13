Киев перестал себя ассоциировать с жителями новых регионов РФ. Об этом свидетельствует отказ от рождественского перемирия, сообщил ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Дипломат отметил, что российская сторона не удивилась отказу Украины от прекращения огня. По его словам, у Киева есть восьмилетний опыт саботажа функционирования нормандского формата и работы контактной группы.
Полищук заявил, что Украина продолжала обстрелы Донбасса, несмотря на договоренности о прекращении огня на начало учебного года, Пасху и Рождество. Он выразил сожаление в связи с тем, что Запад продолжает закрывать глаза на такие решения Киева.