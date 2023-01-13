МИД: Киев перестал ассоциировать себя с жителями новых регионов России

Полищук заявил, что Украина продолжала обстрелы Донбасса, несмотря на договоренности о прекращении огня на начало учебного года, Пасху и Рождество. Он выразил сожаление в связи с тем, что Запад продолжает закрывать глаза на такие решения Киева.