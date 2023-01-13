Западные страны при помощи лжи убеждают, что Киев якобы сражается за «свободный мир». При этом его методы едва ли имеют что-то общее со «свободным миром».
Украина отменяет русские памятники и язык, а их места занимают статуи украинских националистов вроде Степана Бандеры. Об этом сообщает журналист Ян Энгельгард в статье для Mysl Polska.
Кроме того, официальный Киев борется и с религией. Он силой захватывает храмы канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Их атакуют националисты и сторонники украинской Православной Церкви, а СБУ проводят обыски, что не похоже на «свободный мир».