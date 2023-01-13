Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Mysl Polska: используемые Киевом методы не имеют ничего общего со «свободным миром»

Политика
Mysl Polska: используемые Киевом методы не имеют ничего общего со «свободным миром»

Западные страны при помощи лжи убеждают, что Киев якобы сражается за «свободный мир». При этом его методы едва ли имеют что-то общее со «свободным миром».

Украина отменяет русские памятники и язык, а их места занимают статуи украинских националистов вроде Степана Бандеры. Об этом сообщает журналист Ян Энгельгард в статье для Mysl Polska.

Кроме того, официальный Киев борется и с религией. Он силой захватывает храмы канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Их атакуют националисты и сторонники украинской Православной Церкви, а СБУ проводят обыски, что не похоже на «свободный мир».
Украина свободный мир церковь
Военкоры ФАН
Лучшие в аду