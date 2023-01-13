Кроме того, официальный Киев борется и с религией. Он силой захватывает храмы канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Их атакуют националисты и сторонники украинской Православной Церкви, а СБУ проводят обыски, что не похоже на «свободный мир».