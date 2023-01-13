Бастрыкин рассказал о работе Следственного комитета в новых регионах России

Работа Следственного комитета России в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях является приоритетной. У мест дислокаций ведомств круглосуточно дежурит охрана.
Во время рабочих выездов в новых регионах сотрудников СК РФ всегда сопровождают саперы Минобороны России и военная полиция. Об этом рассказал глава Следственного комитета «Российской газете».
Он отметил, что некоторые работники ведомства работали в «горячих точках» и имеют опыт в боевых действиях. Однако обошлось не без жертв. Во время работы погиб один из сотрудников СК РФ Евгений Рыбаков. Сейчас многие сотрудники работают на месте.