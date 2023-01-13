Бастрыкин рассказал о работе Следственного комитета в новых регионах России

Он отметил, что некоторые работники ведомства работали в «горячих точках» и имеют опыт в боевых действиях. Однако обошлось не без жертв. Во время работы погиб один из сотрудников СК РФ Евгений Рыбаков. Сейчас многие сотрудники работают на месте.