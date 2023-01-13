Разведка США сообщила о более 500 случаях появления НЛО

Суммарно по состоянию на конец августа 2022 года зафиксировано 510 сообщений об НЛО. Число случаев упоминания растет, в том числе благодаря лучшему пониманию вероятных угроз аномалий с точки зрения безопасности полетов или враждебных действий, говорится в отчете.