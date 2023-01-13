Разведка США сообщила о более 500 случаях появления НЛО

Американские власти зафиксировали свыше 500 случаев встречи с неопознанными летающими объектами (НЛО). Такие данные приводится в отчете офиса Директора национальной разведки (ODNI) США.
Суммарно по состоянию на конец августа 2022 года зафиксировано 510 сообщений об НЛО. Число случаев упоминания растет, в том числе благодаря лучшему пониманию вероятных угроз аномалий с точки зрения безопасности полетов или враждебных действий, говорится в отчете.
Большая часть новых случаев наблюдения НЛО зафиксирована пилотами ВВС и ВМС США, а также ставшими свидетелями появления таких объектов операторами. Ни одного столкновения американского воздушного судна с НЛО не зафиксировано, уточнили в национальной разведке.
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отметил, что в ведомстве всерьез относятся к сообщениям о неопознанных летающих объектах. Каждый случай изучается, заверил он.