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Разведка США сообщила о более 500 случаях появления НЛО

Общество
Разведка США сообщила о более 500 случаях появления НЛО

Американские власти зафиксировали свыше 500 случаев встречи с неопознанными летающими объектами (НЛО). Такие данные приводится в отчете офиса Директора национальной разведки (ODNI) США.

Суммарно по состоянию на конец августа 2022 года зафиксировано 510 сообщений об НЛО. Число случаев упоминания растет, в том числе благодаря лучшему пониманию вероятных угроз аномалий с точки зрения безопасности полетов или враждебных действий, говорится в отчете.

Большая часть новых случаев наблюдения НЛО зафиксирована пилотами ВВС и ВМС США, а также ставшими свидетелями появления таких объектов операторами. Ни одного столкновения американского воздушного судна с НЛО не зафиксировано, уточнили в национальной разведке.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отметил, что в ведомстве всерьез относятся к сообщениям о неопознанных летающих объектах. Каждый случай изучается, заверил он.
сша НЛО пентагон
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