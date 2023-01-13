Дочь Элвиса Пресли Лиза-Мари скончалась на 55-м году жизни

Единственная дочь американского музыканта Элвиса Пресли Лиза-Мари умерла в больнице на 55 году жизни. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Ранее ряд СМИ распространяли информацию, что женщину госпитализировали после остановки сердца. Тогда врачам удалось вернуть ее к жизни путем непрямого массажа сердца и адреналина. Однако состояние Лизы-Мари не разглашалось.
Наследница Пресли во вторник, 10 января, посетила премию «Золотой глобус». Во время этого мероприятия Остин Батлер забрал награду в качестве лучшего актера за роль Элвиса Пресли в одноименной драме.