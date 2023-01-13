Сенатор Дам призвал не пускать украинских военных учиться применению Patriot в Оклахому

Республиканец подал резолюцию, чтобы отказать иностранным солдатам в допуске на территорию Оклахомы. Последнее, что нужно штату, чтобы украинские военнослужащие ошибочно выпустили ракету, которая убьет американских граждан, как это произошло с жителями Польши, написал в соцсетях Дам.